شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: افتقاد العامل البدنى سبب ظهور موديست بصورة غير جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد النحاس، نجم كرة القدم المصرية السابق، أن اللاعب الفرنسي أنتوني موديست يفتقد العامل البدني لذلك يظهر بصورة غير جيدة مع المارد الأحمر طوال الفترة الحالية.

وقال عماد النحاس، فى تصريحات إذاعية، "موديست وقت التعاقد معه شاهدت له عددا كبيرا من الأهداف واللقطات، وأرى أنه لاعب جيد، ولكنه بالطبع المؤثر عليه بشدة الآن أنه يفتقد العامل البدني، وذلك يظهر بقوة فى المباريات، هو لاعب جيد جداً ولكنه غائب عن المشاركة فى المباريات من شهر مايو الماضي، لذلك بعيد عن مستواه الحقيقي".

وأضاف النحاس، "أرى أن كولر يتعامل معه بذكاء فى عدد الدقائق الذي يقوم بالدفع به فيها، وأري أن لاعبي النادي الأهلي يحاولون أن يساعدوه فى دخوله أجواء الكرة المصرية والنادي الأهلي، لكنه مش صفقة فاشلة كما يقال هو فقط يحتاج أن يعود بدنيًا من أجل المشاركة بشكل جيد والظهور المنتظر.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع الفوز أمس أمام نادي الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.