شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يرفض الأجنبي ويستقر على مدرب مصرى لخلافة رومارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار على تعيين مدرب مصرى خلفاً للبرتغالي برونو رومارو، الذى أقيل من منصبه، بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى انتصار في أول ثلاث جولات بالمسابقة وحصد نقطة وحيدة.

وقرر النادي الاستغناء عن المدرب البرتغالي برونو رومارو بعد أول ثلاث جولات فقط، على أن يتم الاعلان الرسمي عن الإقالة خلال ساعات، وتعيين جهاز فني مصري جديد بعدما رفضت الإدارة فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي.

وجاءت فكرة التعاقد مع مدرب مصري نظرا لضيق الوقت، وخبرة المدرب المحلي بالأجواء العامة للكرة المصرية، وسرعة التناغم مع اللاعبين، ودخل عدد من الأسماء المحلية الترشيحات لخلافة رومارو وسيتم الاستقرار على البديل مساء اليوم.

وسقط فاركو في فخ الخسارة مرتين هذا الموسم، بعدما هُزم فى مباراته الأولى 2-0 أمام مودرن فيوتشر ثم خسر ضد المصري البورسعيدي بهدف، ثم تعادل مع سيراميكا في اللقاء الثالث بريمونتادا.

وانتهت مباراة فاركو وسيراميكا بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث تقدم سيراميكا عن طريق جون إيبوكا وأحمد قندوسي، ثم سجل وليد علي فرج الهدف اِلأول من تسديدة صاروخية، وبعدها بدقائق بسيطة أدرك سيف تيري هدف التعادل للبرتقالي.

ويحتل فريق فاركو المركز الـ 17 بنقطة واحدة، من تعادل وخسارتين، ويحل ضيفًا في مباراته المقبلة على النادي الإسماعيلي، 22 أكتوبر المقبل على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الممتاز.