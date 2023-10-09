شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الاثنين، 9/ 10/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، الأهلى يستعيد جهود محمود كهربا أمام سيمبا التنزانى، بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا، والمنتخب الأولمبى يدخل معسكراً اليوم استعداداً لمباراتى الأردن وأوزبكستان.

بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.. صور

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مطار العين بالإمارات استعدادا لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد.

المنتخب الأولمبى يدخل معسكراً اليوم استعداداً لمباراتى الأردن وأوزبكستان

يدخل المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراتين وديتين، أمام الأردن في القاهرة والثانية أمام أوزبكستان فى طشقند.

خطوة تفصل إمام عاشور عن بدء برنامج التأهيل فى الأهلي

يترقب أحمد جاب الله طبيب النادى الاهلى زوال التورم من قدم إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق ليبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من كدمة شديدة فى الساق، ومعها جزع فى الرباط الخارجي للأنكل.

الأهلى يستعيد جهود محمود كهربا أمام سيمبا التنزانى

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق في مباراة سيمبا التنزانى بالدوري الأفريقى بعدما غاب اللاعب عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة بسبب الإيقاف.

أحمد سليمان لليوم السابع: فتوح اقترب من تجديد عقده مع الزمالك

أكد أحمد سليمان، المرشح على مقعد عضوية فوق السن ضمن قائمة حسين لبيب، فى انتخابات نادى الزمالك المقرر لها 20 أكتوبر، أن أحمد سيد زيزو يعيش فترة من الاستقرار حاليًا خاصة بعدما حصل على جزء كبير من مستحقاته، واللاعب مُستمر مع القلعة البيضاء.

الزمالك لـ"الخليج 365": شكوى ضد كهربا بالمحكمة للحجز على ممتلكاته وأرصدته

كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك وعضو اللجنة الثلاثية بالنادى، عن أنه تم تقديم شكوى ضد محمود عبد المنعم "كهربا" في المحكمة للحجز على ممتلكاته وأرصدته في البنوك.

14 مصرياً يتأهلون لدور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش