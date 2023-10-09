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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الاثنين، 9/ 10/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، الأهلى يستعيد جهود محمود كهربا أمام سيمبا التنزانى، بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا، والمنتخب الأولمبى يدخل معسكراً اليوم استعداداً لمباراتى الأردن وأوزبكستان.
بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.. صور
وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مطار العين بالإمارات استعدادا لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد.
المنتخب الأولمبى يدخل معسكراً اليوم استعداداً لمباراتى الأردن وأوزبكستان
خطوة تفصل إمام عاشور عن بدء برنامج التأهيل فى الأهلي
الأهلى يستعيد جهود محمود كهربا أمام سيمبا التنزانى
أحمد سليمان لليوم السابع: فتوح اقترب من تجديد عقده مع الزمالك
أكد أحمد سليمان، المرشح على مقعد عضوية فوق السن ضمن قائمة حسين لبيب، فى انتخابات نادى الزمالك المقرر لها 20 أكتوبر، أن أحمد سيد زيزو يعيش فترة من الاستقرار حاليًا خاصة بعدما حصل على جزء كبير من مستحقاته، واللاعب مُستمر مع القلعة البيضاء.
الزمالك لـ"الخليج 365": شكوى ضد كهربا بالمحكمة للحجز على ممتلكاته وأرصدته
كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك وعضو اللجنة الثلاثية بالنادى، عن أنه تم تقديم شكوى ضد محمود عبد المنعم "كهربا" في المحكمة للحجز على ممتلكاته وأرصدته في البنوك.
14 مصرياً يتأهلون لدور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش
نجح 14 لاعباً ولاعبة مصريين في حجز مقاعدهم بدور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
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