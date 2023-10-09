شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم لليوم السابع: المجلس القادم نقطة فارقة فى تاريخ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو أدهم، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن فى قائمة حسين لبيب خلال الانتخابات المقبلة المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، إن المجلس القادم نقطة فارقة فى تاريخ الزمالك، موضحا أن فكر القائمة يتمثل فى إدارة النادى الأبيض بطريقة اقتصادية من أجل الاستفادة من جميع موارد النادى.

وأضاف أدهم، خلال ندوة الخليج 365، "كنت متواجدا فى لجنة حسين لبيب التى كلفت بإدارة نادى الزمالك، وعملنا لمدة 6 أشهر، وكنا على توافق كبير جدًا، واستطعنا فى وقت قصير أن نعيد للنادي بريقه واحترامه".

وأكد عمرو أدهم أن نادى الزمالك منذ ما يقرب من 20 عامًا لا يتعامل بطريقة اقتصادية صحيحة، وهذا أدى للعديد من الأزمات التي نمر بها في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن دور أعضاء مجلس الإدارة فى الـ20 عاما الماضية كان دوراً غير واضح، موضحاً أن دور مجلس الإدارة القادم هو نقطة فارقة فى تاريخ الزمالك، يا يقودنا للنهوض أو نستمر فى السقوط".