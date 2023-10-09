شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: طالبنا اتحاد الكرة بعدم تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، أن ناديه يرفض تعيين إبراهيم نور الدين الحكم الدولي فى مباراة الزمالك المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجميع مباريات الفريق السكندري خلال الموسم الجارى.

وقال أحمد سامي، فى تصريحات إذاعية، "الحكم الدولي إبراهيم نور الدين يصادفه عدم توفيق دائم فى مباريات سموحة، لذلك قمنا فى النادي والمهندس فرج عامر بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برفض وجود إبراهيم نور الدين فى جميع مباريات سموحة، وليس فقط مباراة الزمالك المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز".

وأضاف مدرب سموحة، "طلبنا ذلك من اتحاد الكرة لأننا نرى أن إبراهيم نور الدين بشكل دائم غير محظوظ فى مباريات سموحة، ويكون هناك سوء توفيق لذلك كان لدينا رغبة فى أن نحسم بشكل مبكر حتي لا يكون حكم فى مباريات سموحة المقبلة.