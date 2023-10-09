موديست يستعد لتسجيل ظهوره الأفريقى الأول مع الأهلى أمام سيمبا التنزانى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الفرنسي أنتونى موديست، مهاجم الأهلى، لتسجيل ظهوره الأفريقى الأول مع المارد الأحمر فى مباراة سيمبا التنزانى المقبلة. ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

غاب موديست عن مواجهتى الذهاب والإياب أمام سان جورج الاثيوبى بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بسبب عدم القيد الأفريقى.

غياب أنتوني موديست جاء بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سان جورج والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد ومباراة الاياب التى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد.

وتسمح لوائح الاتحاد الأفريقي بمشاركة اللاعبين المسجلين بالفعل فى قائمة النادي الأفريقية قبل فترة القيد الثالثة، أى الذين قيدهم الأهلي فى فترة القيد الأولى خلال شهر يوليو الماضي، ثم فى الفترة الثانية التى كانت من 1 إلى 31 أغسطس، بالمشاركة فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وشارك موديست فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري والتى فاز بها الاهلى برباعية دون رد ليسجل الظهور الاول بالقميص الأحمر ثم شارك مع الاهلى في مباراة انبى بنصف نهائي كأس مصر وسجل أول أهدافه بالقميص الأحمر كما شارك أساسياً في مباراة الاسماعيلى بالجولة الثالثة للدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف.