شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه سموحة ودياً الجمعة المقبل استعداداً للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، على مواجهة فريق سموحة وديا الجمعة المقبل 13 أكتوبر، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

ويبدأ فريق سيراميكا اليوم الاستعداد لمواجهة الداخلية، بعد الراحة الذي حصل عليها الفريق بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما في إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري نايل.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر من ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة من مباراتين فقط، حيث خسر مباراة وتعادل أخرى وتأجلت له مباراة مع الأهلي في الأسبوع الثاني، سجل لاعبو هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.