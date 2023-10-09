شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر ترتيب بطولة أفريقيا للرماية بـ38 ميدالية وتحجز 11 مقعدا بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عمران، رئيس المركز الإعلامي بالاتحاد المصري للرماية، النتائج النهائية لمنافسات البطولة الأفريقية للرماية الـ16 التي أقيمت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأولمبياد باريس.

وقال عمران، إن مصر سيطرت على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، وحصدت 38 ميدالية ملونة، بواقع 20 ذهبية و7 فضيات و11 برونزية، لتخطف الصدارة بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

وأضاف، "حل الفريق الجزائري فى المركز الثاني برصيد 11 ميدالية، وجاء ثالثاً فريق المغرب بـ5 ميداليات متساويا مع كينيا".

وأشار عمران إلى أن رماة مصر نجحوا في حجز 11 مقعدا في أولمبياد "باريس 2024"، وهم: عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، إبراهيم كُريم، الزهراء شعبان، مريم طارق، نور عباس، عمر أكيد (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وأكد عمران أن البطولة شهدت حضورا مميزا ومنافسة شرسة من الرماة بمختلف الدول الأفريقية، مشيدا بدور وسائل الإعلام كافة في نقل فعاليات البطولة وتعاونها المثمر.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الإدارية الجديدة تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.