شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يقيل برونو رومارو مدرب الفريق بسبب سوء النتائج.. والإعلان بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر
وقرر النادي رحيل المدرب بعد أول ثلاث جولات فقط، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الإقالة خلال ساعات، وتعيين جهاز فني جديد.
وخسر فاركو مرتين هذا الموسم، بعدما هُزم فى مباراته الأولى 2-0 أمام مودرن فيوتشر، ثم خسر أمام المصري البورسعيدي بهدف، ثم تعادل مع سيراميكا فى اللقاء الثالث بريمونتادا.
وانتهت مباراة فاركو وسيراميكا بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث تقدم سيراميكا عن طريق جون إيبوكا وأحمد قندوسي، ثم سجل وليد علي فرج الهدف اِلأول من تسديدة صاروخية، وبعدها بدقائق بسيطة أدرك سيف تيري هدف التعادل للبرتقالي.
ويحتل فريق فاركو المركز الـ 17 بنقطة واحدة، من تعادل وخسارتين، ويحل ضيفًا في مباراته المقبلة على النادي الإسماعيلي، 22 أكتوبر المقبل على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الممتاز.
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