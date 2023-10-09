شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يقيل برونو رومارو مدرب الفريق بسبب سوء النتائج.. والإعلان بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى فاركو تغيير الجهاز الفني والاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي برونو رومارو، بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى انتصار فى أول ثلاث جولات بالمسابقة وحصد نقطة وحيدة.

وقرر النادي رحيل المدرب بعد أول ثلاث جولات فقط، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الإقالة خلال ساعات، وتعيين جهاز فني جديد.

وخسر فاركو مرتين هذا الموسم، بعدما هُزم فى مباراته الأولى 2-0 أمام مودرن فيوتشر، ثم خسر أمام المصري البورسعيدي بهدف، ثم تعادل مع سيراميكا فى اللقاء الثالث بريمونتادا.

وانتهت مباراة فاركو وسيراميكا بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث تقدم سيراميكا عن طريق جون إيبوكا وأحمد قندوسي، ثم سجل وليد علي فرج الهدف اِلأول من تسديدة صاروخية، وبعدها بدقائق بسيطة أدرك سيف تيري هدف التعادل للبرتقالي.

ويحتل فريق فاركو المركز الـ 17 بنقطة واحدة، من تعادل وخسارتين، ويحل ضيفًا في مباراته المقبلة على النادي الإسماعيلي، 22 أكتوبر المقبل على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الممتاز.