شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بروكسي ولافيينا بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة بروكسي ولافيينا فى الجولة الثالثة من دوري المحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين فى المباراة المقامة على ملعب بروكسي.

سيطر الحذر على كلا الفريقين طوال أحداث الشوط الأول، عدا بعض الهجمات الفردية من لاعبي بروكسي ولكنها لم تسفر عن أى أهداف.

وفى المقابل، سيطر فريق لافيينا على أحداث الشوط ولكن دون خطورة تذكر على مرمي بروكسي، وشهدت الدقيقة 40 أخطر هجمة فى الشوط الأول لصالح فريق بروكسي بعدما استغل مصطفي عمار خطأ احد مدافعي لافيينا داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها بعيدة عن المرمي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقام اليوم 6 مباريات فى الجولة الثالثة لدورى المحترفين، ويستضيف جمهورية شبين على ملعبه نظيره مكادى فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ويبحث أصحاب الأرض عن الفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط بعد الخسارة فى أول لقاءين أمام غزل المحلة بهدف دون مقابل والخسارة أمام we برباعية نظيفة، وفي المقابل يحاول الضيوف لمواصلة العروض الجيدة بعد تعادله في المباراتين الماضيتين أمام النجوم سلبيا والتعادل مع دكرنس بهدفين لمثليهما.