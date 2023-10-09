شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. دكرنس يتقدم على أسوان بهدف الدماطى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق دكرنس فى التقدم بهدف نظيف أمام أسوان، فى المباراة التى تقام حاليا باستاد دكرنس، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين هذا الموسم 2023/ 2024.

سجل هدف الشوط الأول الوحيد أحمد ماجد الدماطى لاعب دكرنس فى الدقيقة 47 بعدما حول عرضية متقنة فى شباك إسلام سمير، ليعلن تقدم دكرنس بهدف نظيف.

وشهد الشوط الأول مطالبات من لاعبى أسوان باحتساب ركلة جزاء بعد عرقلة من المدافع سليم عبد الخالق لمهاجم أسوان محمد ناجى جدو داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب وسط اعتراضات من الجهاز الفنى لتماسيح النيل.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول لنادى دكرنس فى الدقيقة 20 بعد عرضية رائعة حولها أحمد الحسينى فى اتجاه مرمى أسوان إلا أن الحارس إسلام سليمان تصدى لها ببراعة.

جاء تشكيل دكرنس لمواجهة أسوان كالتالى:

حراسة المرمى: محمد العربى فرج

الدفاع: سليم عبد الخالق، أحمد جمال، أحمد ماجد الدماطى، احمد عيد

الوسط: كريم بدير، كاظم صبرى، معتز إبراهيم، علاء شعبان

الهجوم: محمد الفيومى، أحمد حسنى

البدلاء: محمد عبد المنصف، خالد الحسينى، محمد شوقى، محمد رضا، أحمد معروف، مؤمن سمير، عبد السميع سيمو، محمد رمضان، باسم عبد العزيز

بينما جاء تشكيل أسوان لمواجهة دكرنس:

حراسة المرمى: إسلام سليمان

الدفاع: أحمد بلية، عبدالرحمن عبدالنبى، أحمد كاستيلو، أحمد أيمن

الوسط: مروان عباس، مصطفى عبدالرسول، بلال جمال، محمد مرسى، حسام عرفات

الهجوم: جدو