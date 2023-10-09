كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر لوديتى زامبيا والجزائر

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القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية والتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

متى تقام مباراتا زامبيا والجزائر؟

تقام وديتا زامبيا والجزائر 12 و 16 أكتوبر الجاري، ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أين يقام معكسر المنتخب لوديتى زامبيا والجزائر؟

يقام معسكر المنتخب الوطنى في الفترة من 9 أكتوبر، حتى 16 أكتوبر الجارى بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

من يترأس بعثة منتخب مصر فى الإمارات؟

يترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

-من هم اللاعبون المتواجدون فى قائمة المنتخب؟

ضم روى فيتوريا لمعكسر منتخب مصر 25 لاعبًا وهم.. محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.