4 أندية جماهيرية تجتمع لمناقشة الأزمة المالية

نظرا لتفاقم الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الأندية الشعبية والجماهيرية، اجتمع اليوم أندية الإسماعيلي والمصري وبلدية المحلة والاتحاد السكندري (تليفونيا نظرا لتواجده رئيسا لبعثة فريق كرة السله بدولة قطر).

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادي المصري بياناً رسمياً يكشف خلاله عن جلسة عقدها رؤساء 4 أندية جماهيرية، لمناقشة الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها في الفترة الحالية.



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ويستعد النادي المصري لمواجهة طلائع الجيش 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري قد فاز في الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان مروان حمدى، لاعب النادى المصرى، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.