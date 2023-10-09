شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يتعادل مع مكادى 1/1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى 1/1 الشوط الأول بين جمهورية شبين ومكادى، فى المباراة التى تقام حاليا باستاد الجمهورية بشبين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين هذا الموسم 2023/ 2024.

تقدم محمد سامى كالوشا فى الدقيقة 6 من ركلة جزاء لفريق جمهورية شبين، وتعادل حسين الحسينى لفريق مكادى فى الدقيقة 14 من ركلة جزاء أيضا.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم فى الشوط الأول الذى اتسم بالندية والإثارة ولكن ظهر الحارسان محمد مصطفى ومصطفى محمود بشكل رائع ومنعا العديد من الفرص.



وجاء تشكيل جمهورية شبين كالتالى: وجاء تشكيل جمهورية شبين كالتالى:

حراسة المرمي : مصطفي محمود

خط الدفاع : عماد حلمي – محمد كالوشا – أبو بكر زغلول – محمد عبد المنعم

خط الوسط : زياد الشايت – محمد أبو طالب – حمودي شتا – اشلتي استيفن

خط الهجوم : مؤمن محسن – محمود صلاح



بينما جاء تشكيل مكادي كالتالى: بينما جاء تشكيل مكادي كالتالى:

حراسة المرمي : محمد مصطفي

خط الدفاع : احمد اوكا – حسين الحسيني – اباظة – محمد معوض

خط الوسط : عبد الواحد – هشام عبد الحميد – محمد علي

خط الهجوم : بيبو – اسلام شدي – محمود السيد