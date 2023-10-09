شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة طنطا لمواجهة وادى دجلة غدا بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور، المدير الفني لفريق طنطا، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها السادسة عصر الثلاثاء فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين.

وجاءت قائمة طنطا كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشيخ، أحمد شوقى، مصطفى الكومى

الدفاع: أحمد على، حسام الشرقية، أسامة النجار، ساهر عبدالمنعم، محمد سمير، فارس طارق، أحمد حسنى، احمد الشامى، إبراهيم جمال

الوسط: حسام غالى، حسون محمد، أحمد السيد، شريف مجدى

الهجوم: عبد الرحمن الدح، محمد عاطف، كريم أسامة، محمد شيكا، نانا أنطوى، ميدو جمال

ونجح فريق طنطا في تحقيق الفوز على فريق راية في افتتاح منافسات دورى المحترفين، قبل أن يسقط أمام أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

ويحتل فريق طنطا المركز العاشر في ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، جمعها من فوز وهزيمة ولم يسجل أي تعادل، سجل لاعبو أبناء السيد البدوى هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.