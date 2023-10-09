شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: سنتواصل مع أندية أوروبية للاستفادة من خبراتها فى الزمالك حال الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادى الزمالك، أن القائمة الموحدة تضم 12 مرشحا جميعهم يعرفون ويفهمون النادى، فمنهم اللاعبون السابقون ومنهم رجال أعمال وأعضاء قدامى، واصفاً إياهم بـ"الكوماندوز" قائلا، "12 مرشحا كوماندوز قادرون على وضع حلول لكل الأزمات".

وأشار المرشح على رئاسة نادى الزمالك، فى ندوة القائمة باليوم السابع، إلى أن كل مُرشح بالقائمة لديه ملف من الملفات داخل الزمالك، فمنهم رجال الاستثمار والصناعة والرياضة والكرة يتم تقسيم 16 ملفا عليهم. وكشف لبيب أنه سيتم التواصل مع أندية أوروبية وتوقيع بروتوكولات معهم للاستفادة من خبراتهم فى المجال الكروى.

وأضاف لبيب أن أول هدف للقائمة الموحدة فى انتخابات الجمعية العمومية أن يعود الزمالك جاذبا وليس طاردا، متمنيا أن يكون الجمهور أول داعم للقائمة حال حالفها التوفيق فى الانتخابات.

وقال لبيب فى ندوة القائمة بـ"الخليج 365" إن ثانى أهداف القائمة هو زيادة العلاقات الداخلية والخارجية وتحسينها مع الجميع، لأن كل زملكاوى يعرف أزمات الزمالك.

واختتم لبيب أنه يجب المحافظة على لاعبى النادى لأنهم ثروة كبيرة، وليس فى الكرة فقط بل فى كل الألعاب، مضيفا أنه سيتم إدخال لعبات أخرى مثل الملاكمة والكروكيه.