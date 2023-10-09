شكرا لقرائتكم خبر عن التعدين يتعادل مع المقاصة 1/1 فى الشوط الأول بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة النصر للتعدين والمقاصة بتعادل الفريقين 1/1 فى المباراة المقامة حالياً ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين، تقدم فريق النصر للتعدين في الدقيقة 33 وتعادل يحيي زكريا للمقاصة فى الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وتقام اليوم 6 مباريات فى الجولة الثالثة لدورى المحترفين، ويستضيف جمهورية شبين على ملعبه نظيره مكادى فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ويبحث أصحاب الأرض عن الفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط بعد الخسارة فى أول لقاءين أمام غزل المحلة بهدف دون مقابل والخسارة أمام we برباعية نظيفة، وفي المقابل يحاول الضيوف لمواصلة العروض الجيدة بعد تعادله في المباراتين الماضيتين أمام النجوم سلبيا والتعادل مع دكرنس بهدفين لمثليهما

وعلى ملعبه، يستضيف دكرنس المتعثر نظيره أسوان المنتشى في لقاء متكافئ، يحاول خلاله أيمن الجمل المدير الفني استغلال عامل الأرض فى تحقيق فوزه الأول بعد البداية السيئة، حيث خسر في المباراة الأولى أمام we بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما تعادل في اللقاء الثانى مع مكادى بهدفين لمثليهما ، بينما نجح أسوان في استعادة توازنه سريعا بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام بتروجت بثنائية حيث حقق الفريق الفوز على النجوم بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 3 نقاط .

وعلى ملعب بنى سويف، يستضيف النجوم صاحب النقطة الوحيدة من تعادله أمام مكادى، نظيره القناة الذى يمتلك نفس الرصيد من النقاط بالتعادل أمام بروكسى بهدفين لمثليهما والخسارة أمام بتروجت بهدفين لمثليهما ، كما يلتقى النصر للتعدين مع مصر المقاصة في لقاء الجريحين حيث لا يمتلك الفريقين أي نقطة بعد خسارتهما فى المباراتين الماضيتين.

كما يستضيف بروكسى المنتشى بفوزه الأخير خارج ملعبه على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف نظيره لافيينا الذى حقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية بثلاثية على حساب النصر للتعدين ، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بتروجت صاحب الوصافة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في اللقاءين الماضيين على أسوان والقناة نظيره بترول أسيوط الباحث تحسين الصورة بعد الخسارة التي منى بها مؤخرا على ملعبه بهدفين مقابل هدف أمام بروكسى.