شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس مديراً فنياً لمنتخب اليد مواليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" تعيين طارق محروس مديراً فنياً لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2004 بشكل رسمي.

وجاء القرار لما يمتلكه المدير الفني من خبرات مع هذه المرحلة العمرية، لاسيما أن قاد منتخب مصر للشباب مواليد 1998 من قبل وأحرز معهم المنتخب المديالية البرونزية في بطولة العالم للشباب عام 2019 والتي أقيمت بإسبانيا.

وكانت التجربة الأخيرة لطارق محروس مع فريق النور السعودي وقدم معهم مستوى مميز في دوري النخبة، كما كان مديرًا فنيًا ليد النادي الأهلي وحقق معهم عددًا من البطولات والألقاب قبل أن يرحل في صيف 2021.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 قد حقق المركز الرابع في بطولة العالم والتي أقيمت أغسطس الماضي بكرواتيا بعد رحلة جيدة ومسيرة رائعة على صعيد النتائج المميزة.