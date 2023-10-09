شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب شخصية.. استبعاد بيرسي تاو من قائمة جنوب إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر منتخب جنوب إفريقيا استبعاد نجم الأهلي بيرسي تاو من معسكره الجاري، وذلك بعد اعتذار اللاعب عن الانضمام للمنتخب لأسباب شخصية.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد أعلن رسمياً الأسبوع الماضي استدعاء بيرسي تاو لخوض مباراتين وديتين، إلا أنه استبعده بعد ذلك من القائمة.

وذكر موقع «thesouthafrican»، أن لاعب خط وسط كايزر تشيفز مدودوزي سينضم إلى منتخب البافانا بافانا في معسكره الدولي ليحل محل بيرسي تاو.

وأشار إلى أنه ربما تكون تلك الأسباب الشخصية لتاو هي رغبته في التركيز مع الأهلي، وإدارة ضغط المباريات، خوفاً من العودة لتكرار إصاباته مرة أخرى.

ويستعد المنتخب الجنوب إفريقي لمواجهة إسواتيني وكوت ديفوار ودياً، يومي 13 و17 أكتوبر/ تشرين الأول استعداداً لأمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وكان بيرسي تاو قد شارك، الأحد، مع الأهلي في مباراته أمام الإسماعيلي، وسجّل هدفين في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في افتتاح الدوري الإفريقي، المقرر له 20 أكتوبر/ تشرين الأول.