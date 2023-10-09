سموحة يطالب اتحاد الكرة بعدم تعيين هذا الحكم في مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لنادي سموحة، طلب ناديه للجنة الحكام، قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الزمالك أمام سموحة يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد سامي في برنامج إذاعي: "طالبنا بعدم إسناد مواجهة الزمالك المقبلة، لإبراهيم نور الدين نظرا لملازمته عدم توفيق دائم في مباريات سموحة".

أضاف: "المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، أرسل خطابا رسميا للجنة الحكام، وطالب فيها إبعاد إبراهيم نور الدين عن مباريات الفريق، وليس مواجهة الزمالك فقط".

أتم تصريحاته: "نريد حسم الأمور مبكرا، حتى لا نتعرض لظلم تحكيمي في اللقاءات المقبلة، في ظل صعوبة المباريات حاليا في الدوري المصري الممتاز، وتقارب مستوى الفرق".