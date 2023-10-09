على رأسهم صلاح.. الدوري الإنجليزي يعلن أفضل 11 لاعبا في الأسبوع الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على منصة "X" توتير سابقا، تشكيل مكون من أفضل 11 لاعبا في الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز وأفضل مدرب، حيث تواجد المصري محمد صلاح ضمن التشكيل

وجاء تشكيل أفضل 11 لاعبا في الجولة الثامنة بقيادة ميكيل أرتيتا مدرب الأرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: جونستون

خط الدفاع: كيران تريبير، فان دي فان، ساليبا.

خط الوسط: دوكوري، ماكتومناي، ديكلان رايس، ماديسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، ستيرلينج، ألكسندر إيزاك.

جدير بالذكر، يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري، عقب التوقف الدولي الذي سيدوم 12 يوما.