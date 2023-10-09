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البرتغالي برونو روماو أول إقالة في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - أتم مسؤولوا نادي فاركو الاتفاق مع البرتغالي برونو روماو المدير الفني للفريق، على الرحيل خلال الفترة الحالية وعدم استكمال مهمته.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن مسئولي نادي فاركو أخطروا المدير الفني البرتغالي بعدم استكمال التعاقد نظرا للنتائج السيئة التي يقدمها الفريق منذ بداية الممتاز.

أوضح المصدر أن البديل سيتم الإعلان عنه خلال ساعات وسيكون وطني مصري، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن فريق فاركو حصل على نقطة واحدة إلى الآن في الدوري المصري، بعد مرور ثلاثة جولات حيث خسر من فريقي مودرن فيوتشر والمصري، وتعادل في الجولة الماضية مع سيراميكا كليوباترا 2/2.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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