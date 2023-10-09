شكرا لقرائتكم خبر عن الحلواني يقود لافيينا للفوز على بروكسي فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق لافيينا نقاط مباراته الثلاث أمام بروكسي بعدما حقق الفوز على صاحب الأرض بهدف نظيف أحرزه محمد الحلواني فى الدقيقة 86 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وانتهي الشوط الأول من مباراة بروكسي ولافيينا بالتعادل السلبي، وسيطر الحذر علي كلا الفريقين طوال أحداث الشوط الأول عدا بعض الهجمات الفردية من لاعبي بروكسي ولكنها لم تسفر عن أي اهداف.

في المقابل، فإن فريق لافيينا سيطر علي أحداث الشوط ولكن دون خطورة تذكر علي مرمي بروكسي، وتشهد الدقيقة 40 اخطر هجمة في الشوط الأول لصالح فريق بروكسي بعدما استغل مصطفي عمار خطأ احد مدافعي لافيينا داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها بعيدة عن المرمي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني كان أكثر حماسا من الفريقين أملا فى خطف نقاط المباراة الثلاث، وأضاع مهاجمو بروكسي العديد من الهجمات الخطيرة، في المقابل اعتمد لافيينا علي الهجمات المرتدة وخاصة من الجبهة اليسري.

وفي الدقيقة 86 يحصل لافيينا علي ركلة جزاء بعدم لمس الكرة ليد مدافع بروكسي ، ليتصدي لها الحلواني ويضعها علي يمين حارس المرمي معلنا تقدم لافيينا.

عقب الهدف حاول بروكسي العودة للقاء ولكن دون جدوي لينتهي اللقاء بفوز لافيينا بهدف نظيف، بهدة النتيجة يرتفع رصيد لافيينا عند النقطة 7 ، بينما يتجمد بروكسي عند النقطة 4 في جدول الترتيب.