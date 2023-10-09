شكرا لقرائتكم خبر عن زد يعود للتدريبات الجماعية بعد 72 ساعة راحة.. وغياب خماسي الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق زد تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، بعد حصول اللاعبين على 3 أيام راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد بلدية المحلة في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحقق زد الفوز في مباراتين على الإسماعيلي والجونة وتعادل مع بلدية المحلة، ويملك في جعبته 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري.

وشهد مران زد اليوم غياب خماسي المنتخب الأولمبي وهم مصطفى سعد وأحمد عاطف قطة ومحمود صابر ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي، بعد انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

ويواصل فريق زد تدريباته الجماعية حتى موعد مباراته ضد المقالوون العرب يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.