شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شكرى: أخلاقيات مجلس الأهلى تمنعه من التفاوض مع فتوح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هانى شكرى، المرشح على مقعد عضوية فوق السن بانتخابات نادى الزمالك، على وجود مفاوضات من قبل إدارة النادى الأهلى مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفارس الأبيض، خاصة أن تعاقده مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق في انتقالات يناير المقبل.

وقال شكرى، خلال ندوة الخليج 365، "لا أتوقع أن يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بالتفاوض مع لاعبين من الزمالك فى الظروف الحالية، وبمعرفتى بأخلاقيات العديد من أعضاء مجلس إدارة الأهلى أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح، وأنه مجرد أخبار يتم تداولها فى وسائل الإعلام".

وأضاف المرشح على عضوية الزمالك، "لأنه لا يجوز أن يكون الزمالك في تلك الظروف، ويستغلها الأهلى في التفاوض مع لاعبين، وأحمد فتوح أو إمام عاشور أو غيرهم لم يزيدوا شيئ للأهلى أو ينقصوا منه شيئ.

وأكد هاني شكري، أن هناك خطة متقنة تم إعدادها من قبل القائمة الموحدة "قائمة حسين لبيب" من أجل حل العديد من الأزمات المحاطة بنادى الزمالك، مضيفًا أن أزمة إيقاف قيد فريق الكرة الأول سيتم حلها في انتقالات يناير المقبل، بنسبة 100%.

وتابع هاني شكرى تصريحاته أن نادى الزمالك كان أغنى الأندية منذ 25 عامًا، والآن أصبح في خانة الإفلاس، بسبب قلة الموارد وعدم وجود إدارة حكيمة تستثمر تلك الموارد.