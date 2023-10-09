شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يحقق فوزه الأول على حساب النجوم بثلاثية فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق القناة أول انتصاراته فى دورى المحترفين على النجوم بثلاثية نظيفة فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بنى سويف ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة.

أحرز أهداف المباراة محمد تامر "شرقية" في الشوط الأول، وأضاف عماد الصواف ومحمد جمال "بيبو" الهدفين الثانى والثالث في الدقيقتين 61 و 62 من عمر اللقاء ليرتفع رصيد أبناء الإسماعيلية إلى 4 نقاط ، بينما يتجمد رصيد النجوم عند نقطة وحيدة.

وأسفرت مباريات الجولة الثالثة بدورى المحترفين التى أقيمت بالأمس عن فوز حرس الحدود على we بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود ممدوح ، كما حقق غزل المحلة فوزا ثمينا على ملعبه على أبو قير للأسمدة بثنائية نظيفة أحرزهما خالد الاخميمى ورجب مارو .