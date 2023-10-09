دكرنس يحقق أول فوز فى دورى المحترفين على حساب أسوان بهدف الدماطى

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق دكرنسفى تحقيق فوزه الأول بدورى المحترفين على حساب أسوان بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد دكرنس، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين هذا الموسم 2023/ 2024، فى المباراة التى شهدت 14 دقيقة وقتا بدلا من الضائع.

سجل هدف الشوط الأول الوحيد أحمد ماجد الدماطى لاعب دكرنس فى الدقيقة 47 بعدما حول عرضية متقنة فى شباك إسلام سمير، ليعلن تقدم دكرنس بهدف نظيف.

وشهد الشوط الأول مطالبات من لاعبى أسوان باحتساب ركلة جزاء بعد عرقلة من المدافع سليم عبد الخالق لمهاجم أسوان محمد ناجى جدو داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب وسط اعتراضات من الجهاز الفنى لتماسيح النيل.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول لنادى دكرنس فى الدقيقة 20 بعد عرضية رائعة حولها أحمد الحسينى فى اتجاه مرمى أسوان إلا أن الحارس إسلام سليمان تصدى لها ببراعة.

وسيطر فريق أسوان على أحداث الشوط الثانى دون هجمات خطرة على مرمى دكرنس، الذى أهدر لاعبوه أهداف محققة والتى جاء أبرزها عندما مر محمد الفيومى من دفاع أسوان والحارس وتباطئ فى وضعها فى الشباك، وفى اللحظات الأخيرة أهدر مهاجم دكرنس هدف محقق أفى الستة ياردات.

بهذه النتيجة رفع دكرنس رصيده إلى 4 نقاط بعدما حقق أول فوز فى دورى المحترفين بعد التعادل والهزيمة فى أول جولتين، فيما بقى أسوان عند النقطة الثالثة بعد الهزيمة فى مباراتين والفوز فى لقاء.

جاء تشكيل دكرنس لمواجهة أسوان كالتالى:

حراسة المرمى: محمد العربى فرج

الدفاع: سليم عبد الخالق، أحمد جمال، أحمد ماجد الدماطى، احمد عيد

الوسط: كريم بدير، كاظم صبرى، معتز إبراهيم، علاء شعبان

الهجوم: محمد الفيومى، أحمد حسنى

البدلاء: محمد عبد المنصف، خالد الحسينى، محمد شوقى، محمد رضا، أحمد معروف، مؤمن سمير، عبد السميع سيمو، محمد رمضان، باسم عبد العزيز

بينما جاء تشكيل أسوان لمواجهة دكرنس:

حراسة المرمى: إسلام سليمان

الدفاع: أحمد بلية، عبدالرحمن عبدالنبى، أحمد كاستيلو، أحمد أيمن

الوسط: مروان عباس، مصطفى عبدالرسول، بلال جمال، محمد مرسى، حسام عرفات

الهجوم: جدو