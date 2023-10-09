شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم مواجهة جمهورية شبين ومكادى فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
تقدم محمد سامى كالوشا فى الدقيقة 6 من ركلة جزاء لفريق جمهورية شبين، وتعادل حسين الحسينى لفريق مكادى فى الدقيقة 14 من ركلة جزاء أيضا.
وتبادل الفريقان تضييع الهجمات بشكل غريب وسط تألق من الحارسين مصطفى محمد ومحمد مصطفى الذين حرموا المهاجمين من إضافة أى هدف خلال مجريات الشوط الثانى، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وجاء تشكيل جمهورية شبين كالتالى:
حراسة المرمي : مصطفي محمود
خط الدفاع : عماد حلمي – محمد كالوشا – أبو بكر زغلول – محمد عبد المنعم
خط الوسط : زياد الشايت – محمد أبو طالب – حمودي شتا – اشلتي استيفن
خط الهجوم : مؤمن محسن – محمود صلاح
بينما جاء تشكيل مكادي كالتالى:
حراسة المرمي : محمد مصطفي
خط الدفاع : احمد اوكا – حسين الحسيني – اباظة – محمد معوض
خط الوسط : عبد الواحد – هشام عبد الحميد – محمد علي
خط الهجوم : بيبو – اسلام شدي – محمود السيد
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