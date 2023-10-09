شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يقترب من العودة لتشكيل البنك الأهلى الأساسى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى ، الدفع بـ أحمد ياسر في التشكيل الأساسى للفريق فى المباريات المقبلة، بعد تألقه فى التدريبات وخبرته فى إنهاء الهجمات بشكل جيد.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى لتصحيح أخطاء الاعبين خلال فترة التوقف الدولى الحالي والتركيز على تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات المقبلة.

ويلتقى فريق البنك الاهلى مع إنبى بالجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز فى 21 من الشهر الجارى استاد بتروسبورت فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب عدم تحقيق أي فوز حتى الآن، حيث تلقى الهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك.