شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي جديد على "ضامة" كريم فؤاد لتحديد مدة غيابه عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم فؤاد لاعب الأهلي لفحص طبي جديد عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي أمس، الأحد، فى ثالث جولات مسابقة الدوري المصري.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بشد فى العضلة الضامة فى تدريبات الأهلي، وغاب بسببها عن قائمة مباراة الإسماعيلي، وخضع لبرنامج علاجي للتعافى من الإصابة.

وعاد كريم فؤاد للمشاركة مع الأهلي أمام المصري في افتتاحية بطولة الدوري ونجح في تسجيل هدف، قبل أن يعود للمشاركة فى مباراة سان جورج الإثيوبي.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي وخضع لعملية جراحية وغاب عن الملاعب قرابة 8 أشهر قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في مباريات الأهلي.