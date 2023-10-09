شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يجهز "جريندو" لقيادة هجوم البنك الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى ، على تجهيز محمد جريندو مهاجم الفريق للتواجد فى التشكيل الأساسى للفريق بالمباريات المقبلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى لتصحيح أخطاء اللاعبين خلال فترة التوقف الدولى الحالي والتركيز على تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات المقبلة.

ويلتقى البنك الأهلى مع إنبى ضمن الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز ( دورى نايل )، وتقام المباراة21 أكتوبر الجارى باستاد بتروسبورت فى السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل ) بسبب عدم تحقيق أي فوز حتى الآن، حيث تلقى الهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك.