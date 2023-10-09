شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يمنح لاعبى غزل المحلة راحـة 48 سـاعـة بعد الفوز على أبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، لاعبي فريقه راحة 48 سـاعة من التدريبـات بعد الفـوز المهم على أبو قير للأسمـدة فى الجولة الثالثـة من دوري المحترفيـن بهدفين نظيفين.

ويعود فريق غزل المحلة للتدريبــات الأربعـــاء المقبل لبدء الاستعدادات لمبــاراة المصرية الاتصالات فى الجولة الرابعة من دورى المحترفين المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وحقق فريق غزل المحلة فوزا غاليا على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون مقابل فى المباراة التي جرت بينهما باستاد المحلة ضمن فعاليات الجولة الثالثة لدورى المحترفين.

تقدم خالد الأخميمى بالهدف الأول للمحلة في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وأضاف رجب مارو الهدف الثانى فى الدقيقة 76 ليحسم أبناء خالد عيد نقاط المباراة رافعا رصيده إلى 7 نقاط ومتقدما خطوة مهمة في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبو قير للأسمدة عند 3 نقاط.

جاء تشكيل غزل المحلة لمواجهة أبو قير للأسمدة..

عمرو شعبان، على عباس "بيسو"، عمرو الجزار، محمد جابر، عبده يحيى، محمود غالى، عبد الرحمن بودى، رجب مارو، عبد الرحيم العمورى، أحمد طارق، أحمد حسنى "أوشا"