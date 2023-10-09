شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يمنح صبحى "درس خصوصى" بعد خطأ مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، درسا خصوصيا لمحمد صبحى حارس مرمى الفريق، من أجل استعادة الثقة فى نفسه، خاصة بعد الهدف الذى سكن شباكه في مواجهة البنك الأهلى، لاسيما أن "أوسة" يرغب فى إعادة الثقة للحارس نظرًا للاعتماد عليه في مواجهة سموحة المقبلة بعد تلقى محمد عواد البطاقة الحمراء في لقاء البنك.

وأكد عبد المنصف لمحمد صبحى أن هذا الخطأ وارد ويحدث مع كثير من الحراس العظماء، لكن عليهم إدراك تلك الأخطاء سريعًا واستعادة مستواهم وتألقهم حتى يتمكنوا من الاستمرار.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.