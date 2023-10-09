شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طارق: الاستقرار سيوفر المال وذوو الهمم على رأس أولوياتنا بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد طارق، المرشح على مقعد العضوية ضمن قائمة حسين لبيب، إن الزمالك يحتاج إلى الاستقرار والخدمة الاجتماعية على مستوى الرواد والمرأة، بالإضافة إلى ذوى الهمم الذين سيكون لهم اهتمام خاص من جانب القائمة حال نجاحها في الانتخابات المقبلة.

وأضاف طارق خلال ندوة الخليج 365، أن الاستقرار سيوفر موارد مالية إضافية، إلا أن اسم الزمالك لابد أن يعود لتسويقه وتوفير موارد جديدة، واختتم محمد طارق مؤكدا أن الجمهور هو السند للزمالك والسبب فى بطولاته لذلك سنعيد له مكانه فى المباريات.

وزار أعضاء قائمة حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادى الزمالك، فى الانتخابات المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، وعمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة، وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.

وحضر من قائمة حسين لبيب كل من: حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة، وهشام نصر المرشح على مقعد النائب، وحسام المندوه المرشح على أمانة الصندوق، وعضوية فوق السن كلاً من: هانى شكرى، هانى برزى، أحمد سليمان، حسين السيد، عمرو أدهم، ومحمد طارق، وعضوية تحت السن كل من: أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر.