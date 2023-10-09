شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتقدم على بترول أسيوط بهدف فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بتروجت فى إنهاء الشوط الأول متقدما على بترول أسيوط بهدف دون مقابل في الدقيقة 29 أحرزه إسماعيل بامبا، في المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت نضمن فعاليات الجولة الثالثة لدورى المحترفين.

سيطر لاعبو بتروجت على مجريات الشوط الأول وظهر رغبتهم من الدقيقة الأولى على تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الإنفراد بالمركز الأول بالدورى ، بينما حاول لاعبو بترول أسيوط مجاراتهم والإعتماد على الهجمات المرتدة والتي تكسرت على أقدام مدافعى الفريق البترولى.

تشكيل بتروجت

حراسة المرمى : محمد بونجا

خط الدفاع : محمود شديد – هادى رياض – محمود فيلكس – سامح إبراهيم

خط الوسط : مصطفى سلطان – أحمد رضا – أحمد بحبح –- خالد أبو زياده

خط الهجوم :رشاد المتولى - إسماعيل بامبا