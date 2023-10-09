شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يبحث عن وديات للاتحاد السكندرى فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر
وعاد فريق الاتحاد السكندري، عصر اليوم الإثنين، إلى تدريباته الجماعية بعد راحة سلبية لمدة يومين، منحها المدير الفني للاعبين عقب انتهاء مبارياتهم أمام الجونة في الجولة الثالثة والتي انتهت بالتعادل.
ويستعد زعيم الثغر لمباراة بلدية المحلة، ضمن الجولة الرابعة بمسابقة دوري نايل، والتي يأمل فيها الاتحاد في العودة لسكة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.
كان طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، منح لاعبيه راحة من المران لمدة 48 ساعة، بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة بالدوري.
وفي وقت سابق، ألغى طارق العشرى، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التدريب الصباحى للفريق وفضل التدريب على فتره واحدة في الرابعة عصرًا.
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