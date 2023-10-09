شكرا لقرائتكم خبر عن 62 ميدالية ورقم قياسي لسباحة الفجيرة في بطولة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم فريق السباحة بنادي الفجيرة للفنون القتالية مشاركته في بطولة كأس الإمارات للسباحة، بإحرازه المركز الأول في فئة تحت 10 سنوات والمركز الثاني في مرحلة العمومي، ونال سباحوه 62 ميدالية ملونة بواقع 29 ذهبية و23 فضية و10 برونزيات، وتوج اللاعب علي الظنحاني بكأس أفضل زمن في البطولة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً على مستوى الدولة «2.44.65» ليحطم الرقم القديم الصامد من سنة 2002، في إنجاز جديد يضاف لسجل نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأثنى نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية على جهود فريق السباحة، مؤكداً أنه تميز بالروح التنافسية التي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات هذا الموسم.

يذكر أن منافسات بطولة الإمارات للسباحة أقيمت بمسبح محمد بن زايد في أبوظبي على مدار يومي السبت والأحد الماضيين بمشاركة واسعة من مختلف أندية الدولة.