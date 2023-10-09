شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لدوري السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «أبوظبي 2023»، المقدمة من شركة «القابضة» (ADQ) فعالياتها، وانتهت بفوز ساحق لفريق مينيسوتا تبمروولفز على دالاس مافريكس بنتيجة 104-96، حيث كانت هذه النقاط الثماني كفيلة بتمكين الفريق من تجديد فوزه على منافسه في إطار مباراة حافلة بالحماسة واستعراض المهارات الفريدة.

وشهدت صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، مباراة قوية وأجواءً غير مسبوقة أشعلت المدرجات، وشكلت احتفاءً بأجمل ما تقدمه كرة السلة، حيث استقطبت عشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة أداء أقوى الفرق وألمع نجوم اللعبة.

واستقطبت المباراة حضور شخصيات عالمية شهيرة، بمن فيهم مغني الراب دا بيبي، الحائز 8 ترشيحات لجائزة جرامي، والنجمة إليسا، وخبيرة التجميل ورائدة الأعمال هدى قطان، والممثلة المصرية ياسمين صبري، ومغني الراب لويد بانكس، وعارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، والممثلة التركية مريم أوزرلي وباولو كوستا نجم بطولة يو إف سي، والذي يتحضر لخوض مباراة قوية في أبوظبي هذا الشهر.

ونجح تمبروولفز، خلال المباراة الثانية التي تستضيفها الاتحاد أرينا هذا الأسبوع، في إظهار مهارات فريدة، ما أتاح له نيل فوز مستحق على منافسه، رغم الأداء الجيد الذي جاء متأخراً من منافسه، وتصدر نجما تمبروولفز كارل أنثوني تاونز وناز ريد طليعة الهدافين، وسجل كل منهما 14 نقطة ليهديا فريقهما فوزاً غالياً، كما أضفت مشاركة أنتوني إدواردز نجم تمبروولفز ولوكا دونتشيتش بطل فريق مافريكس والمشارك في بطولة كل النجوم أربع مرات، مزيداً من القوة والمنافسة إلى أجواء المباراة.

وتعليقاً على المباراة، قال تاونز: «نيابة عن أفراد فريقي، أشكر أبوظبي على كرم الضيافة الذي أظهرته والتجارب غير المسبوقة التي حظينا بها، وأشكر الجمهور المميز على حضوره وتشجيعه الذي يؤكد مدى شعبية هذه اللعبة في المنطقة، ويضفي مزيداً من التميز إلى الأجواء. ونتشوق لخوض مزيد من المباريات في أبوظبي».

ومن جانبه قال تيم هارداواي جونيور، وهو ابن أحد أساطير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الذين يحضرون المباريات التي تحتضنها العاصمة الإماراتية هذا الأسبوع: «أمضينا أوقاتاً رائعة واستمتعنا بخوض المباريات، ولا سيما مع التجارب الثقافية الفريدة والحضور القوي من الجمهور ومجتمع أبوظبي المضياف والودود. وأتطلع للعودة واللعب هنا مجدداً».

وأكد كريس فينش، مدرب مينيسوتا تمبروولفز، بأن الأجواء التي سبقت انطلاق المباراتين لا مثيل لها، كما أن الجمهور أظهر حماساً منقطع النظير وعشقاً لكرة السلة، حيث قال: «منحتنا أبوظبي تجارب لا مثيل لها داخل أرضية الملعب وخارجها، لذا أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع المساهمين في إنجاح هذه الفعالية، بدءاً من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية وأبوظبي، ووصولاً إلى الجمهور المميز، وأثق بأن لاعبي الفريق أمضوا أوقاتاً ممتعة وعاشوا تجارب غير مسبوقة، ونأمل جميعنا زيارة أبوظبي ثانيةً في قادم الأيام».

وقال جيسون كيد، مدرب فريق دالاس مافريكس: «تمتاز الإمارات بجمالها الفريد ومن الرائع خوض المباريات التمهيدية في أبوظبي، لأنها وجهة مميزة قضينا فيها أوقاتاً رائعة، وأتشوق للقدوم إلى هنا ثانيةً في الصيف، نعلم أن الطقس سيكون دافئاً، ولكنها تمتاز بتجارب الضيافة وتناول الطعام وجمهورها المحب وأجوائها المميزة».

وقال جرانت ويليامز، لاعب فريق دالاس مافريكس: «يسعدنا أن نحظى بفرصة القدوم إلى أبوظبي واللعب أمام هذا الجمهور الرائع ومواصلة تعزيز شعبية كرة السلة في المنطقة، وقد حظينا بترحيب مميز من الجمهور ونتطلع للعودة ثانيةً للعب المباريات وقضاء أوقات ممتعة».