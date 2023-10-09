شكرا لقرائتكم خبر عن المطوع: الحرص على إعلاء راية الوطن سر التألق في آسياد هانغتشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، على نتائج ومشاركة وفد الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو، وتحقيقه 20 ميدالية ملونة، في أفضل مشاركة للإمارات بدورات الألعاب الآسيوية، مشيراً إلى أن الروح العالية للرياضيين وتكاتف الوفد بالكامل وحرصه على إعلاء راية الوطن وخدمة رياضة الإمارات تعد من أهم العوامل التي حققت هذه الإنجازات المشرفة، والتي اعتبرت حافزاً ودافعاً لجميع الرياضيين لمضاعفة الجهود والوصول إلى هذه النتائج المميزة.

وأشار الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية إلى أن دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو محطة مهمة في أجندة الحركة الأولمبية؛ وذلك لما تمثله من قيمة كبيرة للعديد من الرياضات، التي سيتأهل رياضيوها إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف العام المقبل، وذلك عقب تحقيق أرقام التأهل المطلوبة في الدورة المقامة حالياً بهانغتشو، بما يفتح المجال لزيادة المستوى التنافسي في فعاليات هذا الحدث الكبير، لتسجيل إنجازات قارية وضمان المشاركة في الأولمبياد 2024.

وأهدى المطوع ما تحقق في آسياد هانغشتو لقيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في دعم الحركة الرياضية في دولة الإمارات بصفة عامة، والحركة الأولمبية بصفة خاصة، وتابع: «نُقدر الدور المبذول من كافة الاتحادات الرياضية المشاركة في آسياد هانغشتو، ونؤكد مواصلة التعاون المشترك من أجل ازدهار الحركة الأولمبية الوطنية، وما تحقق في الدورة الآسيوية؛ إنما هو ثمرة تعاون وجهد لكافة أطراف منظومة الحركة الأولمبية بدولة الإمارات، كل الشكر لكافة العاملين باللجنة الأولمبية الوطنية بدولة الإمارات على ما قدموه من جهد وعمل قبل وأثناء الحدث الكبير».

كما أعرب فارس المطوع عن اعتزازه بدبلوماسية الإمارات، وقال: «نفخر بدور كل من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى الصين، ومحمد النقبي القنصل العام لدولة الإمارات في شنجهاي؛ وذلك بتوفير كافة الإمكانات والجوانب اللوجستية للبعثة الرسمية للدولة طوال بقاء البعثة في آسياد هانغشتو».