شكرا لقرائتكم خبر عن 41 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في 8 رياضات بـ«البارالمبية الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية عن مشاركتها بـ41 لاعباً ولاعبة في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقررة بمدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 43 دولة.

وتخوض بعثة الإمارات فعاليات هذه النسخة بـ 28 لاعباً و13 لاعبة يتنافسون في 8 رياضات، هي ألعاب القوى ورفعات القوة والقوس والسهم، والدراجات والرماية والجودو، والبوتشيا والريشة الطائرة.

وتقام منافسات الدورة في 19 منشأة وموقعاً رياضياً بمدينة هانجتشو، التي شهدت الأحد ختام فعاليات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد».

ويقام حفل افتتاح «البارالمبية الآسيوية» يوم 22 أكتوبر الجاري بملعب «هانجتشو بارك» الرياضي.

وانتظم جميع لاعبي ولاعبات بعثة الإمارات المشاركون في هذه الدورة، في معسكر تدريبي داخلي، كمحطة أخيرة في برنامج الإعداد الطويل قبل السفر إلى هانجتشو يوم الاثنين المقبل.

وأكد ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن بعثة الإمارات تشارك في هذه النسخة من الألعاب البارالمبية الآسيوية بطموح المنافسة في جميع الرياضات معززة بالمساندة والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة الحريصة على أن يتبوأ أبطال الألعاب البارالمبية مكانتهم المستحقة دولياً وقارياً.

وقال إن الدعم والاهتمام الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قبل القيادة الرشيدة، لعب دوراً كبيراً في أن يحقق أبطال وبطلات الألعاب المختلفة طموحاتهم، لرسم صورة طيبة عن الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية والقارية.

وأضاف أنه على مدار الشهور الماضية، عبَّر أبطال الألعاب البارالمبية عن قدر طموحاتهم، ورغبتهم في تحقيق الإنجازات، من خلال العديد من الإنجازات والبطولات، وكان أحدثها في بطولة العالم للرماية البارالمبية، وحصول اللاعبة عائشة المهيري على بطاقة التأهّل لدورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024)، وفوز اللاعب أحمد بوهليبة بالميداليّة البرونزيّة في مسابقة التراب مختلط وقوف فئة SG-U ببطولة العالم.

وأشار ذيبان المهيري إلى أن نتائج أبطال الإمارات في تاريخ دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية يدعم فرصهم وتطلعاتهم لتحقيق الأفضل، وقال إن أبطال الألعاب البارالمبية قدموا مستويات متميزة في النسخة الماضية، وحصدوا 11 ميدالية ملونة (ذهبيتان و6 فضيات، و3 برونزيات) ولديهم الأمل في تحقيق نتائج أفضل.