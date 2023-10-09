شكرا لقرائتكم خبر عن بالهول الفلاسي: إنجازات الإمارات في «الآسياد» تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- وام

أكد د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للجنة، أن الرياضة الإماراتية حققت إنجازات تاريخية في النسخة الـ19 لدورة الألعاب الآسيوية بعد أن حصدت بعثة الإمارات 20 ميدالية ملونة (5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات)، في خمس ألعاب مختلفة هي الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه.

وقال إن هذه الانجازات تعكس التطور المتنامي للرياضة الإمارتية في الوقت الحالي، بعد تحقيق المركز الثالث عربياً والـ 16 بجدول الترتيب العام للدورة، لافتاً إلى أن: «النتائج المشرفة للوفد الإماراتي خلال الدورة تتوافق مع طموحات لاعبينا، فهي الأفضل في تاريخ الإمارات على صعيد دورات الألعاب المجمعة، وتعكس تقدم الرياضة الإماراتية وتبشر بمستقبل أكثر ازدهاراً لها في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي من قيادتنا الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي بكافة الرياضات».

وأوضح: «هذه الإنجازات تعكس العمل المتواصل للاتحادات واللجان الرياضية الإمارتية لاعتلاء منصات التتويج قارياً وعالمياً، ونتطلع لأن تكون هذه النتائج حافزاً للاعبينا ومنتخباتنا الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة خلال المحافل الرياضية المقبلة».

وقال: «نفخر بالإنجازات غير المسبوقة في الآسياد ورفع علم الإمارات عالياً في هذا المحفل القاري البارز، ما يؤكد أن مسيرة التنمية الرياضية الإماراتية في طريقها الصحيح».

وأكد أن نجاح رياضيي الإمارات خلال الدورة ثمرة تضافر الجهود بين كافة الشركاء في قطاع الرياضة لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة بالارتقاء بالقطاع الرياضي في الإمارات إلى مستويات جديدة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ويعبر عن الأثر الفعال والمستدام للرياضة في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، ويعكس وضع الرياضة كمحور رئيسي في رؤية الدولة للمستقبل.

وأثنى على الحصاد المتميز لمنتخب الجوجيتسو، والذي تكلل بحصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات ملونة (4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات)، حيث تصدرت دولة الإمارات بذلك الترتيب العام لمنافسات الجوجيتسو في الدورة الآسيوية، وسيطرت على نصف ميداليات اللعبة خلال الدورة.