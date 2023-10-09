شكرا لقرائتكم خبر عن بالميراس يتصدر بطولة ناشئة خورفكان لكرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر فريق بالميراس بطولة كرة قدم الصالات، التي نظمها مركز ناشئة خورفكان، أحد مراكز ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023، وسط أجواء تنافسية، بهدف استثمار طاقات منتسبيه وصقل مهاراتهم الرياضية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة العديد من الفقرات النوعية التي أقيمت وسط حضور جماهيري لافت، حيث قدم طلاب وطالبات روضة ومدرسة النحوة الحلقة الأولى، عرضاً غنائياً استعراضياً وطنياً أضفى أجواء مميزة على الختام، ليتنافس بعده فريقا بالميراس وزعبيل على كأس البطولة في مباراة حماسية من العيار الثقيل، حسمها فريق بالميراس لصالحه بهدفين سجلهما اللاعب راشد كمال، مقابل هدف سجله خالد خليل بن أحمد لفريق زعبيل.

وأقيمت البطولة بمشاركة 120 لاعباً من منتسبي المركز في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، مثلوا 8 فرق، تم تقسيمهم إلى مجموعتين قدموا أداءً فنياً وأظهروا مهارات كروية عالية المستوى من خلال مباريات البطولة التي وصل عددها إلى 17 مباراة.

وفي الختام كرم شهاب العوضي رئيس قسم شؤون المراكز في ناشئة الشارقة، فريق بالميراس بكأس المركز الأول للبطولة، وفريق زعبيل الذي احتل المركز الثاني، ولم تقتصر الجوائز على الفرق فقط، بل تم تكريم الفائزين بالألقاب الفردية أيضاً، حيث نال حمدان عبدالله البلوشي جائزة هداف البطولة بفضل تألقه في المباريات، وحقق حميد الحوسني جائزة أفضل حارس مرمى، وتم تكريم راشد كمال كأفضل لاعب في البطولة.

وتم منح فريق زعبيل جائزة الفريق المثالي، لتميزه في الملعب وخارجه، بينما فاز فريق بالميراس بجائزة أفضل جمهور، للسلوك الرياضي المميز عبر تشجيعه للفرق المشاركة خلال مباريات البطولة التي نجحت في استقطاب وجذب 51 منتسباً جديداً لمركز ناشئة خورفكان، بعدما اطلعوا على الأنشطة المنوّعة الرياضية والثقافية والفنية والتقنية التي يقدمها المركز والتي تسهم في تنشئة أجيال واعية ومؤثرة.