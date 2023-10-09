شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وسلا يبلغان المربع الذهبي لـ«عربية السلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

تواصلت الإثارة في النسخة الـ35 للبطولة العربية للأندية لكرة السلة المقامة في قطر، بعدما دخلت محطة الدور قبل النهائي الذي تنطلق منافساته، الأربعاء، لتحديد المتأهليّن إلى النهائي لحسم اللقب، وواصل الكويت الكويتي مساعيه للدفاع عن لقبه بفوزه المستحق على نظيره دجلة العراقي 96-74 في افتتاح منافسات ربع النهائي، ليكون أول المتأهلين إلى المربع الذهبي، وجاءت نتائج الفترات 24-15 و27-21 و23-13 و22-25.

ويلتقي الكويت مع الفائز من مباراة بيروت والاتحاد الجزائري، ولحق سلا المغربي بالكويت في نصف النهائي، بفوزه المئوي على المحرق البحريني بنتيجة 108-95، ويلتقي سلا الفائز من القمة المصرية بين الاتحاد السكندري والأهلي المصري.

وكانت مباريات الدور ثمن النهائي أسفرت عن فوز مثير للمحرق على دينامو اللبناني 83-79، بعدما كانت الترشيحات تصب في مصلحة الأخير، وجاء الفوز البحريني عن جدارة واستحقاق نتيجة للأداء المتوازن في الدفاع والهجوم وتألق المحترفين جوليوس ودنج إلى جانب الكابتن بدر جاسم؛ حيث سجل الأول 28 نقطة، والثاني 20 نقطة، والثالث 19 نقطة، وفي المقابل لم يظهر محترف دينامو زاك لوفتون بمستواه المعهود في الفترتين الأولى والثانية، وبدا متوتراً، ما دفع مدربه جاد الحاج لإخراجه عدة مرات، ونجح دينامو في تقريب الفارق إلى نقطتين قبل النهاية بدقيقتين إلا أن محترفّي المحرق حافظا على تقدم فريقهما، وسجل لوفتون أعلى سكور 32 نقطة.

ولم تقل المباراة الثانية التي جمعت الاتحاد الجزائري وقطر إثارة عن الأولى وحسمها الاتحاد في الوقت الإضافي 77-70 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 62-62، كما اتسم لقاء دجلة والقادسية بالندية والإثارة حتى الثواني الأخيرة، وانتهى بفوز دجلة بنتيجة 94-90.

وجاءت نتائج بقية المباراة وفق المتوقع بفوزين كبيرين للأهلي المصري على الفتح السعودي 98-58، والكويت حامل اللقب على السيب 90-49، وحقق بيروت فوزاً عريضاً تخطى فيه حاجز المئة نقطة على وحدة صنعاء بنتيجة 121-69، وتغلب سلا المغربي على مواطنه مجد طنجة 88-75، بينما ألغيت مباراة الاتحاد السكندري وخدمات البريج الفلسطيني، بسبب الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، واعتبر الفريق السكندري فائزاً بنتيجة 20-0.

في سياق متصل، أشاد عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة بالمستوى الذي قدمته الفرق في ثمن النهائي، خاصة المحرق ودجلة والاتحاد الجزائري الذين كانوا مفاجأة البطولة، وتوقع منافسة ضارية على اللقب نتيجة العروض القوية التي قدمتها الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، فيما أقامت اللجنة المنظمة حفل الوفود المشاركة في البطولة بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة ورؤساء الوفود، وتم خلاله تبادل الدروع التذكارية.