شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لمهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن اجتماعه الدوري التاسع لسنة 2023، برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس النادي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وتوجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على ما يقدمه من دعم كبير ومتواصل للنادي وأهل الهجن وعشاق التراث، وإطلاقه للنسخة الثانية لمهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن على ميدان الذيد.

وأكد بن هويدن خلال الاجتماع أن مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن يأتي استمراراً لاهتمام سموه برياضة سباق الهجن، مشيراً إلى أن أفكار ورؤى سموه أثرت رياضة الهجن وأحدثت نقلة نوعية أدت إلى التطور الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية في ميدان الذيد.

وتم خلال الاجتماع بحث ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما تم مناقشة العديد من الاقتراحات التي تم طرحها من الرئيس والأعضاء بما يخص مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن، كما تناول الاجتماع مناقشة الخدمات والأعمال التي ستقدمها الجهات والدوائر الحكومية في المنطقة الوسطى لنجاح المهرجان.