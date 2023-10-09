الامارات | فوز دبا الحصن والذيد والحمرية في دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق التعاون نتيجة التعادل على مضيفه دبا الفجيرة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأثنين في ملعب دبا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيد التعاون 9 نقاط في المركز الثالث، بينما لدى دبا الفجيرة 7 نقاط في المركز السادس.

وفي قمة الجولة الخامسة فاز دبا الحصن بملعبه على الجزيرة الحمراء بهدفين مقابل هدف واحد حيث سجل للفائز البرازيلي كلاوديو اوليفير في الدقيقة الثالثة من المباراة التي اقيمت في ملعب دبا الحصن، ومواطنه جيسوس في الدقيقة 71، بينما سجل لفريق الجزيرة الحمراء البرازيلي هنريك في الدقيقة 85، وأصبح رصيد دبا الحصن 9 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند خمس نقاط في المركز العاشر.

وفي مباراة اخرى تمكن فريق الحمرية من هزيمة مضيفه العربي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في ملعب العربي، إذ سجل لفريق العربي البرازيلي فاندار فيرا في الدقيقة 15، بينما سجل للحمرية الفرنسي يوسف الجبيلي هدفين في الدقيقتين (86،61) وأصبح رصيد الحمرية ست نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد العربي عند النقطة 8 في المركز الخامس.

وحقق الذيد اول فوز له في الموسم الحالي عندما هزم ضيفه فريق يونايتد إف سي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصيح رصيده أربع نقاط في المركز 15، حيث سجل أهداف الذيد اللاعب محمد فكري في الدقيقة 47، والجامايكي لامار اونيل هدفين في الدقيقتين (90+2، 62) بينما سجل لفريق يونايتد إف سي، أحمد سليمان في الدقيقة 81، والنيجيري أوسارينخو إيمادي في الدقيقة 90+8، وبموجب هذه النتيجة تجمد رصيد يونايتد عند النقطة 7، في المركز السابع.