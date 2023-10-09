شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد وصلاح محسن يقتربان من الانتظام فى مران الأهلى الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب كريم نيدفيد وصلاح محسن، لاعبا الأهلي، من الانتظام في تدريبات فريقهما الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي، أمس، في ثالث جولات مسابقة الدوري المصري.

ويحسم الجهاز الطبي للأهلي موعد انتظام الثنائي نيدفيد وصلاح في مران الأهلي الجماعي بعد انتهاء فترة الراحة، بعدما قطعا الثنائي شوطا كبيرا من برنامج التأهيل، وخاض المرحلة الأخيرة من التأهيل، ويبقى قرار انتظامهما في المران بيد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الاهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كبينة الفار الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائى، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).