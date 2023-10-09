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الإسماعيلى يبحث عن مباريات ودية فى فترة التوقف استعدادا لفاركو

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القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، توفير 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف لارتباطات المنتخب الوطنى بمواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين.

 

ومنح إيهاب جلال اللاعبين راحة لمدة يومين، وأضاف يوما لـ7 لاعبين، هم: محمد فوزى ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمر الساعى ومحمد مخلوف وياو أنور وعبد الرحمن مجدى، الذين خاضوا مباراة الأهلى بشكل كامل.

 

وقال إيهاب جلال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي، وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء، ولكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة التي صنعت مشكلة كبيرة لنا على مدار شوطي المباراة".

 

وأضاف: "الإسماعيلي يمتلك العديد من اللاعبين صغار السن، وأتوقع أن يكون لهم مستقبل مبشر للغاية، خاصة أن معظمهم يشارك بصفة أساسية مع الفريق".

 

واختتم إيهاب جلال تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى تحقيق الفوز على الأهلي لتعويض الهزيمة الأولى لنا بالدوري أمام فريق زد، خاصة أنها بالنسبة لي مباراة مثل أي مباراة في الدوري".

 

 

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