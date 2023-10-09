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اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 توصى بإدراج لعبة الاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - أوصت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بإدراج خمس رياضات، من بينها الاسكواش، وذلك خلال دورة لوس أنجلوس.

 

ونشر حساب اللجنة المنظمة الرياضات التي تم إدراجها والتي جاءت كالتالي: تم اقتراح خمس رياضات من قِبَل اللجنة المنظمة @LA28 لإدراجها في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس في غضون خمس سنوات:

 

البيسبول-الكرة اللينة

لعبة الكريكيت

علم كرة القدم

 لاكروس

 

وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الأيام المقبلة.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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