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شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 توصى بإدراج لعبة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوصت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بإدراج خمس رياضات، من بينها الاسكواش، وذلك خلال دورة لوس أنجلوس.
ونشر حساب اللجنة المنظمة الرياضات التي تم إدراجها والتي جاءت كالتالي: تم اقتراح خمس رياضات من قِبَل اللجنة المنظمة @LA28 لإدراجها في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس في غضون خمس سنوات:
البيسبول-الكرة اللينة
لعبة الكريكيت
علم كرة القدم
لاكروس
وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الأيام المقبلة.
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