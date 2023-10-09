شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 توصى بإدراج لعبة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بإدراج خمس رياضات، من بينها الاسكواش، وذلك خلال دورة لوس أنجلوس.

ونشر حساب اللجنة المنظمة الرياضات التي تم إدراجها والتي جاءت كالتالي: تم اقتراح خمس رياضات من قِبَل اللجنة المنظمة @LA28 لإدراجها في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس في غضون خمس سنوات:

البيسبول-الكرة اللينة

لعبة الكريكيت

علم كرة القدم

لاكروس

وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الأيام المقبلة.