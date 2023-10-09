بتروجت يهزم بترول أسيوط بهدف "بامبا" وينفرد بصدارة دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - فاز بتروجت على بترول أسيوط بهدف دون مقابل، ليحقق الفريق البترولى الفوز الثالث على التوالي بدورى المحترفين، في المباراة التي أُجريت باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الثالثة للمسابقة.

سجل هدف بتروجت الوحيد إسماعيل بامبا، هداف الفريق، ليصل لهدفه الثالث بالدورى، والذى جاء من متابعة كرة زميله رشاد المتولى أمام المرمى، ليرتفع رصيد أبناء سيد عيد إلى 9 نقاط فى المركز الأول بجدول الدورى، بينما تجمد بترول أسيوط عند 3 نقاط.

تشكيل بتروجت

حراسة المرمى : محمد بونجا

خط الدفاع : محمود شديد – هادى رياض – محمود فيلكس – سامح إبراهيم

خط الوسط : مصطفى سلطان – أحمد رضا – أحمد بحبح –- خالد أبو زياده

خط الهجوم : رشاد المتولى - إسماعيل بامبا

وأسفرت مباريات دورى المحترفين التى أُجريت اليوم عن فوز القناة على النجوم بثلاثية نظيفة، بينما تعادل النصر للتعدين ومصر المقاصة بهدف لمثله، بينما حقق دكرنس فوزه الأول على حساب أسوان بهدف دون مقابل، كما تعادل جمهورية شبين على ملعبه أمام مكادى بهدف لمثله، فى الوقت الذى حقق فيه لافيينا فوزا غاليا خارج أرضه على حساب بروكسى بهدف دون مقابل.