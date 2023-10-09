شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات كأس أوروبا: غياب ساكا عن صفوف إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

سيغيب جناح أرسنال بوكايو ساكا عن صفوف منتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض مباراتين، واحدة ودية، وأخرى ضمن تصفيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا عام 2024، وذلك بداعي الإصابة، بحسب ما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين.

وكان غياب ساكا متوقعاً، بعد أن غاب، الأحد، عن لقاء قمة الدوري الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي (1 - صفر)، وكشف مدربه الإسباني ميكل أرتيتا عن ابتعاده عن منتخب بلاده.

وتواجد ساكا في مقر تدريب المنتخب الإنجليزي «سان جورج بارك»، حيث خضع لفحص بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب، كما أعلن الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يضيف «لقد تقرر أن يواصل اللاعب عملية تعافيه في صفوف ناديه».

ويتألق ساكا في صفوف أرسنال هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف، وقام بخمس تمريرات حاسمة أيضاً في 10 مباريات في مختلف المسابقات.

وسيغيب ساكا (22 عاماً) الذي خاض 30 مباراة دولية عن مباراتي إنجلترا ضد أستراليا الجمعة، وإيطاليا الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.